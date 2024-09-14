Ночью в Лобне произошел пожар в многоквартирном доме

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Кротова: житель Лобни отравился угарным газом во время ночного пожара

Ночью в седьмом доме на улице Шадунца в подмосковной Лобне произошел пожар. Загорелся электрощиток, сообщила в своем Telegram-канале глава городского округа Анна Кротова.

На место пожара приехали четыре пожарных расчета. Жильцов успешно вывели из дома и потушили пожар. В администрации организовали штаб.

«Один пострадавший отравился угарным газом, доставлен в ЛГБЦ», — отметила Кротова.

Из-за пожара урон получили две квартиры. В школе №9 открыли пункт временного размещения, однако жильцы отправились пережидать пожар к близким или на дачу.

Ранее на севере Москвы произошел пожар. Его потушили пожарные МЧС России.