Нижегородскую учительницу уволили из-за голых фото в соцсетях

В Нижнем Новгороде учительницу начальных классов уволили из-за откровенных фотографий в соцсетях, сообщает НИА «Нижний Новгород» .

Скандал произошел в школе № 58 в Автозаводском районе города. В Сети были опубликованы кадры полуобнаженной учительницы с бокалом алкоголя. При этом снимки были в открытом доступе.

Многие пользователи осудили некорректные действия педагога, тогда как другие защитили его, считая, что частная жизнь учителей вне школы не подлежит обсуждению.

Как отметили в городском департаменте образования, после публикации информации в СМИ школа провела служебную проверку, по итогам которой учительница была уволена.

Ранее в Кемерове учителя начальных классов обвинили в травле четвероклассника с применением силы.