«Я тебе палец сломаю!»: учителя в Кемерове обвиняют в травле с применением силы

Со слов женщины, ее сын-четвероклассник однажды играл на перемене с армейским ремнем отца, который позднее учитель отобрала. Затем она не возвращала вещь обратно и не реагировала на просьбы. После этого мальчик дома заявил матери, что не хочет жить.

Кемеровчанка пыталась решить вопрос и разобраться в произошедшем с администрацией школы, однако та заняла сторону своей сотрудницы. Затем мать решилась на экстренные меры, чтобы понять, что происходит за закрытой дверью класса. Она приобрела диктофон и вмонтировала его в рюкзак сына. Женщина каждый день прослушивала записи. То, что она услышала, повергло ее в шок.

«Я тебе сейчас палец сломаю, истеричка! <…> Вас просто отметелю! Родители не бьют, буду я, значит, бить», — кричала учительница, после чего был слышен звук шлепка.

Сейчас кемеровчанка готовит заявление в органы. В министерстве образования Кузбасса заявили, что проводится проверка, после которой будет вынесено соответствующее решение.