Нижегородский таксист спас пенсионера от мошенников

Бдительность курьера из службы такси позволила полиции Нижнего Новгорода оперативно остановить попытку дистанционного мошенничества в отношении 83-летнего жителя Приокского района.

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Нижнему Новгороду обратился 50-летний водитель, заявивший об отправке сомнительной посылки. Мужчина рассказал, что ему поступил заказ на транспортировку небольшой сумки из Нижнего Новгорода в Москву. Прибыв по адресу, он встретил пожилого мужчину, который передал ему сумку, заверив, что там находятся личные вещи.

Рассказ клиента показался курьеру странным. После дополнительных вопросов он узнал, что в сумке деньги, и решил сразу обратиться в полицию.

Выяснилось, что средства в размере 569 328 рублей принадлежали пожилому жителю Нижнего Новгорода. Он признался, что действовал по указаниям людей, представившихся работниками силовых структур. Ему сказали, что деньги необходимо срочно перевести на «безопасное хранение» в столицу. Лишь впоследствии пенсионер осознал, что его обманули.

По данному факту в отделе полиции № 6 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Изъятые денежные средства в полном объеме вернули владельцу.