Нижегородская пенсионерка получила 500 тыс руб компенсации за падение в автобусе

В Сарове 93-летней пенсионерке выплатили крупную компенсацию за падение в автобусе. Ей посодействовали судебные приставы, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП РФ по Нижегородской области.

Происшествие случилось из-за того, что водитель автобуса марки «ГАЗ GAZELLE CITY» тронулся с места, не убедившись, что дверь закрыта, в то время как пассажирка еще не успела полностью покинуть салон. В результате падения пожилая женщина получила серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму и переломы костей таза.

Судебным решением с индивидуального предпринимателя, являющегося владельцем автобуса и одновременно работавшего на нем водителем, было взыскано 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Исполнительное производство было открыто сотрудником районного отделения судебных приставов Нижегородской области.

Предприниматель признал свою вину и оперативно произвел выплату всей суммы, что позволило пострадавшей приступить к восстановлению здоровья. Исполнительное производство было успешно завершено.

