Нижегородская интим-мошенница сбежала от клиента с его деньгами

В Советском районе Нижнего Новгорода сотрудники правоохранительных органов задержали интим-мошенницу, жертвой которой стал 23-летний житель города, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Нижнему Новгороду.

По имеющимся данным, молодой человек переписывался с девушкой в одном из мессенджеров, где они договорились об оказании ему услуг интимного характера. Женщина приехала на такси, которое вызвал сам клиент, и запросила за свои услуги 13 тысяч рублей. После получения денежных средств от заказчика она под предлогом звонка подруге отошла и быстро скрылась. Обманутый нижегородец, не получив желаемого, обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество».

В ходе следствия выяснилось, что к данному противоправному деянию причастна 27-летняя уроженка Нижегородского района, ранее имевшая проблемы с законом за аналогичные виды преступлений. Подозреваемая призналась в содеянном и компенсировала нанесенный ущерб.

