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Нижегородец связал и зарубил топором приятеля из-за пьяной ссоры

Нижегородец получил 10 лет колонии за жесткое убийство собутыльника
Происшествия
Alexei Scutari

Фото - © Alexei Scutari/Unsplash.com

Житель Нижегородской области приговорен к 10 годам колонии за убийство знакомого. По версии следствия, 49-летний мужчина связал своего приятеля и размозжил его голову топором, сообщает ИА «Время Н».

В пресс-службе регионального следственного управления СК проинформировали, что происшествие случилось еще в июле 2023 года в поселке Шапкино. Два приятеля вместе распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора.

В ходе конфликта 49-летний мужчина сперва связал руки своего друга, после чего взял топор. Следователи полагают, что нижегородец нанес несколько ударов в голову оппонента, атаковав его еще и колуном. Пострадавший погиб на месте.

Обвиняемый признал вину в содеянном. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.