Нижегородец связал и зарубил топором приятеля из-за пьяной ссоры

Житель Нижегородской области приговорен к 10 годам колонии за убийство знакомого. По версии следствия, 49-летний мужчина связал своего приятеля и размозжил его голову топором, сообщает ИА «Время Н» .

В пресс-службе регионального следственного управления СК проинформировали, что происшествие случилось еще в июле 2023 года в поселке Шапкино. Два приятеля вместе распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора.

В ходе конфликта 49-летний мужчина сперва связал руки своего друга, после чего взял топор. Следователи полагают, что нижегородец нанес несколько ударов в голову оппонента, атаковав его еще и колуном. Пострадавший погиб на месте.

Обвиняемый признал вину в содеянном. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.