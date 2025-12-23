Нижегородец собирался устроить теракт в своем доме из-за соседей

В Нижегородской области сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в террористическом акте, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

14 декабря в правоохранительные органы поступил сигнал от сотрудников МЧС о попытке организации взрыва в квартире дома, расположенного на улице Лескова в Нижнем Новгороде. Прибыв на место из-за сообщения об утечке газа и ощутимом запахе гари, спасатели обнаружили отсоединенный газовый шланг на кухне и включенные лампы, обернутые тлеющей туалетной бумагой, в комнате. На них была направлена веб-камера.

Оперативники установили местонахождение 43-летнего злоумышленника. Он пытался избежать наказания, уехав в другой город. Его задержали на железнодорожной станции города Урень.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанный признает свою причастность к совершению противоправных действий. По его словам, мотивом преступления послужили неприязненные отношения с соседями. Мужчина намеревался нанести ущерб их здоровью и создать угрозу для жизни. Злоумышленник покинул квартиру и дистанционно наблюдал за развитием событий через камеру.

Теперь ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

