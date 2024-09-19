Нижегородец шел на работу и стал жертвой ограбления

В Нижнем Новгороде рецидивист напал на прохожего и ограбил его

В Нижнем Новгороде на 24-летнего мужчину напали и ограбили. После случившегося силовики задержали 21-летнего ранее судимого местного жителя, возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

По данным правоохранителей, молодой человек стал жертвой ограбления, когда утром шел на работу по улице Беринга. Из-за леса к горожанину вышел неизвестный, ударил его по лицу и отобрал 15,3 тыс. рублей. После этого налетчик скрылся.

Подозреваемый уже задержан — им оказался 21-летний житель Балахны, который уже был судим. Нижегородец признался в содеянном и сказал, что уже потратил отобранные у земляка деньги.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемого грабителя заключили под стражу.