Нижегородец и Дональд Трамп получили травму уха в один день

13 июля в Нижнем Новгороде местный житель обратился за медицинской помощью с тяжелой травмой уха. Он получил ее в тот же день, что и кандидат в президенты США Дональд Трамп, которого подстрелили на митинге в Пенсильвании, сообщает pravda-nn.ru .

Пациент пришел на прием к ЛОР-хирургу Григорию Белозерову, который наложил ему швы. По словам врача, травма нижегородца была схожа с повреждением уха, полученным Трампом.

«Ночью стреляли в Трампа. К счастью, он отделался травмой уха. Как и мой пациент. Даже пришивать пришлось», — рассказал Белозеров.

В Дональда Трампа стреляли во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. По данным ФБР, 20-летний снайпер открыл огонь по политику — пуля задела ухо бывшего президента США. После покушения Трампу оказали медпомощь и в тот же день выписали из больницы.