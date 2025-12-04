Никому не нужен: новорожденного бросили на лестничной площадке в Татарстане

сегодня в 13:36

Неизвестные оставили младенца на лестничной площадке дома в Татарстане

Новорожденного ребенка обнаружили на лестничной площадке жилого дома в Татарстане. Кто его там бросил — неизвестно, сообщает РЕН ТВ .

Малыша госпитализировали в одно из медицинских учреждений в Альметьевске. Этим делом заинтересовались правоохранители.

В подъезде дома работает следственно-оперативная группа. Сотрудники вычисляют родителей ребенка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее труп новорожденного нашли на мусороперерабатывающем заводе в Сергиевом Посаде. Он был завернут в тряпку.

