Никому не нужен: новорожденного бросили на лестничной площадке в Татарстане
Неизвестные оставили младенца на лестничной площадке дома в Татарстане
Фото - © Telegram-канал «Альметьевск 1»
Новорожденного ребенка обнаружили на лестничной площадке жилого дома в Татарстане. Кто его там бросил — неизвестно, сообщает РЕН ТВ.
Малыша госпитализировали в одно из медицинских учреждений в Альметьевске. Этим делом заинтересовались правоохранители.
В подъезде дома работает следственно-оперативная группа. Сотрудники вычисляют родителей ребенка.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее труп новорожденного нашли на мусороперерабатывающем заводе в Сергиевом Посаде. Он был завернут в тряпку.
