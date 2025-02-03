Никого не пускают: актриса рассказала о последствиях взрыва в «Алых парусах»

Актриса Анна Калашникова, которая живет в пострадавшем от взрыва жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, заявила, что сейчас в здание никого не пускают, территорию ЖК оцепили, сообщает Газета.ru .

«Я была дома, ничего не слышала, наша секция далеко от той, в которой был взрыв. Узнала все из новостей, из звонков — мне оборвали телефон друзья, коллеги, близкие, журналисты. Пока никто ничего не знает, никого не пропускают, все оцеплено. Слава Богу, со мной все в порядке», — сказала артистка.

По ее словам, в комплекс не пропускают машины и ей это очень мешает: к ней должны приходить рабочие, медсестра, водитель и другой персонал. С пропусками на КПП тяжело.

Взрыв в фойе на первом этаже элитного комплекса «Алые паруса» на Авиационной улице произошел утром 3 февраля. Пострадали 5 человек: жильцы и консъерж.

Глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян получил ранения и позже умер в реанимации. По данным СМИ, он мог быть целью подрыва.