В Каменске-Уральском уборщица ресторана одной из сети общепита покалечила девочку по причине того, что она якобы ничего не заказала, сообщает E1.RU .

15-летняя школьница с подругами сидела за столиком и ждала приготовления заказа — номер должен был появиться на табло. В это время к компании подошла уборщица, которая решила, что подростки сидят просто так. Сотрудница потребовала покинуть заведение.

Когда школьница возразила, уборщица села за стол и перешла к оскорблениям. Затем она ударила девушку кулаком в лицо. В ответ пострадавшая плеснула в сторону женщины газировку и позвонила матери. Родительница вызвала полицию и доставила дочь в больницу. Медики выявили перелом носа.

Как отметила юрист семьи Юлия Майорова, уборщица не отрицает удар. Однако она не извинилась и не предложила помощь. При этом у школьницы есть чек из ресторана, который доказывает, что она ждала заказ.

Мать пострадавшей заявила, что от уборщицы исходил запах алкоголя. Один из очевидцев подтвердил это.

Сейчас полиция проводит проверку. Назначенная судебно-медицинская экспертиза определит степень вреда здоровью. Также семья готовит гражданский иск о компенсации морального вреда.

