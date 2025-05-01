NHK: наехавший на группу школьников в Японии признался, что сделал это намеренно
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В ходе допроса мужчина, сбивший группу школьников в городе Осака на западе Японии, признался, что действовал умышленно, так как «ему все осточертело», сообщает японское общественное телевидение (NHK).
Ранее автомобиль сбил школьников в одном из переулков Осаки. ДТП произошло рядом со зданием начальной школы.
Правоохранительные органы задержали водителя. В ходе допроса мужчина заявил, что намеренно пытался убить группу школьников, так как «ему все осточертело».
По данным NHK, в результате происшествия пострадали 7 детей. В настоящее время все пострадавшие находятся в сознании. На месте продолжают работать городские экстренные службы.