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NHK: наехавший на группу школьников в Японии признался, что сделал это намеренно

В ходе допроса мужчина, сбивший группу школьников в городе Осака на западе Японии, признался, что действовал умышленно, так как «ему все осточертело», сообщает японское общественное телевидение (NHK).

Ранее автомобиль сбил школьников в одном из переулков Осаки. ДТП произошло рядом со зданием начальной школы.

Правоохранительные органы задержали водителя. В ходе допроса мужчина заявил, что намеренно пытался убить группу школьников, так как «ему все осточертело».

По данным NHK, в результате происшествия пострадали 7 детей. В настоящее время все пострадавшие находятся в сознании. На месте продолжают работать городские экстренные службы.