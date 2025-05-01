Автомобиль сбил группу школьников в Осаке, шестеро пострадали
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Несколько детей пострадали из-за наезда автомобиля на группу школьников в японском городе Осака, пишет РЕН ТВ.
По информации местного телеканала NHK, инцидент произошел рядом со зданием начальной школы в одном из переулков.
В результате аварии шестеро из семи детей находятся в сознании, состояние еще одного ребенка в настоящий момент уточняется.
На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.