Автомобиль сбил группу школьников в Осаке, шестеро пострадали

сегодня в 09:20

Несколько детей пострадали из-за наезда автомобиля на группу школьников в японском городе Осака, пишет РЕН ТВ .

По информации местного телеканала NHK, инцидент произошел рядом со зданием начальной школы в одном из переулков.

В результате аварии шестеро из семи детей находятся в сознании, состояние еще одного ребенка в настоящий момент уточняется.

На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.