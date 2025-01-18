сегодня в 19:40

Незаконный сброс нефтепродуктов обнаружили на насосной станции в Волгограде

Незаконный сброс крупного объема нефтепродуктов обнаружили на канализационной насосной станции (КНС № 5) в Красноармейском районе Волгограда, сообщает пресс-служба городских ресурсоснабжающих компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения».

«Проведен отбор пробы стоков, их передадут в лабораторию для анализа», — говорится в сообщении ресурсоснабжающих компаний в Telegram-канале.

В настоящее время станция функционирует в штатном режиме. Специалисты проводят все необходимые измерения уровня загазованности. Угрозы для сотрудников станции и жителей близлежащих домов отсутствуют, так как система вентиляции также функционирует в штатном режиме.

В городских «Концессиях водоснабжения» добавили, что на месте работают городские экстренные службы.

Ранее новые фрагменты мазута обнаружили на дне у пирсов на пляжах Анапы. Плотная масса нефтепродуктов находится на глубине порядка 2,5-3 метров.