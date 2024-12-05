Незаконную торговлю спиртным повторно пресекли в магазине в округе Подмосковья

Совместный рейд провели сотрудники администрации Реутова с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья и полицейскими МУ МВД России Балашихинское. Его целью было выявление незаконного оборота алкогольной продукции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В одном из продовольственных магазинов была выявлена торговля слабоалкогольными напитками без регистрации в системе «Честный знак». Изъяты бутылки с пивом и другими слабоалкогольными напитками.

Кроме того, в этом же магазине выявлена торговля крепким алкоголем без лицензии, а также табачными изделиями на расстоянии менее 100 м от образовательного учреждения. Вся продукция изъята.

Ранее сотрудники администрации Реутова уже предупреждали предпринимателя и разъясняли ему требования законодательства. Ему выдали уведомление о прекращении продажи алкогольной продукции, однако он проигнорировал предупреждение. Теперь материалы о нарушении правил торговли будут переданы в суд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.