NewsNation: задержан предполагаемый виновник пожаров в Лос-Анджелесе
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Полиция задержала одного из вероятных виновников сильнейших лесных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает портал Newsnation.
По данным правоохранительных органов, пожар, вероятно, был устроен намеренно.
«Пожар „Кеннет“ <…> расследуется как поджог, один человек находится под стражей», — заявили в полиции.
Кроме того, были задержаны 20 человек, подозреваемые в мародерстве.
Власти рекомендовали покинуть опасную зону более 180 тыс. человек. В Лос-Анджелесе также введут комендантский час из-за пожаров, об этом решении сообщил шериф округа.
Федеральные власти также пообещали покрыть 100% расходов на восстановление после пожара. Решение поддержал президент США Джо Байден.
По данным СМИ, около десяти человек погибли из-за пожаров в Калифорнии. Ущерб от ЧП вырос до 150 млрд долларов. Сгорели особняки и виллы многих звезд — Тома Хэнкса, Дженнифер Энистон, Пэрис Хилтон, Адама Сэндлера и других.