NewsNation: задержан предполагаемый виновник пожаров в Лос-Анджелесе

сегодня в 11:52

Полиция задержала одного из вероятных виновников сильнейших лесных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает портал Newsnation .

По данным правоохранительных органов, пожар, вероятно, был устроен намеренно.

«Пожар „Кеннет“ <…> расследуется как поджог, один человек находится под стражей», — заявили в полиции.

Кроме того, были задержаны 20 человек, подозреваемые в мародерстве.

Власти рекомендовали покинуть опасную зону более 180 тыс. человек. В Лос-Анджелесе также введут комендантский час из-за пожаров, об этом решении сообщил шериф округа.

Федеральные власти также пообещали покрыть 100% расходов на восстановление после пожара. Решение поддержал президент США Джо Байден.

По данным СМИ, около десяти человек погибли из-за пожаров в Калифорнии. Ущерб от ЧП вырос до 150 млрд долларов. Сгорели особняки и виллы многих звезд — Тома Хэнкса, Дженнифер Энистон, Пэрис Хилтон, Адама Сэндлера и других.