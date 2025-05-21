Невзоровы** попали под новые уголовные дела из-за сбора донатов в соцсетях
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В отношении журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии Невзоровой** возбудили новые уголовные дела по подозрению в финансировании экстремистской деятельности, сообщает «Фонтанка».
Поводом для возбуждения двух уголовных дел по статье 282.3 УК РФ стали материалы проверки прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга.
Согласно предварительным данным следствия, на своих страницах в мессенджере Telegram Невзоровы** размещали ссылки для сбора средств. Следствие считает, что собранные с подписчиков деньги могли быть использованы для финансирования экстремистской деятельности.
В марте текущего года журналиста Александра Невзорова* и его супругу Лидию в качестве объединения внесли в перечень террористов и экстремистов на территории России.
*Признан иноагентом в России.
**Входит в экстремистское объединение, запрещенное в РФ.