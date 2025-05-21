Невзоровы** попали под новые уголовные дела из-за сбора донатов в соцсетях

В отношении журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии Невзоровой** возбудили новые уголовные дела по подозрению в финансировании экстремистской деятельности, сообщает «Фонтанка» .

Поводом для возбуждения двух уголовных дел по статье 282.3 УК РФ стали материалы проверки прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга.

Согласно предварительным данным следствия, на своих страницах в мессенджере Telegram Невзоровы** размещали ссылки для сбора средств. Следствие считает, что собранные с подписчиков деньги могли быть использованы для финансирования экстремистской деятельности.

В марте текущего года журналиста Александра Невзорова* и его супругу Лидию в качестве объединения внесли в перечень террористов и экстремистов на территории России.

*Признан иноагентом в России.

**Входит в экстремистское объединение, запрещенное в РФ.