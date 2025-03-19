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Журналиста Невзорова* и его супругу внесли в перечень террористов и экстремистов

Журналиста Александра Невзорова* и его супругу Лидию в качестве объединения внесли в перечень террористов и экстремистов на территории России. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.

«В список террористов и экстремистов включены Александр Невзоров и его супруга», — говорится в сообщении.

В июле прошлого года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал супругов Невзоровых ** экстремистским объединением и запретил их деятельность в России.

Кроме того, в феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова* к 8 годам колонии по делу о дискредитации российской армии.

В 2022 году Невзоров уехал из России вместе с женой и вскоре получил гражданство Украины.

*признан иноагентом в России.

**экстремистское объединение, запрещенное в РФ.