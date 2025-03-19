Журналиста Невзорова* и его супругу внесли в перечень террористов и экстремистов
Журналиста Александра Невзорова* и его супругу Лидию в качестве объединения внесли в перечень террористов и экстремистов на территории России. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.
«В список террористов и экстремистов включены Александр Невзоров и его супруга», — говорится в сообщении.
В июле прошлого года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал супругов Невзоровых ** экстремистским объединением и запретил их деятельность в России.
Кроме того, в феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова* к 8 годам колонии по делу о дискредитации российской армии.
В 2022 году Невзоров уехал из России вместе с женой и вскоре получил гражданство Украины.
*признан иноагентом в России.
**экстремистское объединение, запрещенное в РФ.