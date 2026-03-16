Неудачное падение: стол отрубил пальцы россиянке за день до 30-летия

Ужасный инцидент произошел с жительницей города Шахты Ростовской области. Девушка неудачно упала во время мероприятия, и стол отрубил ей два пальца правой руки. Свою историю изготовитель тортов Дарья с ником dashka_dashula рассказала в Instagram*.

По ее словам, все произошло за день до 30-летия. На опубликованных в Сети кадрах видно, как девушка танцует, а потом падает на круглый стол. Мебель стояла прямо у танцпола. Пострадавшая рухнула вместе со столом, но быстро вскочила.

На следующих кадрах Дарья уже в больнице с перемотанной рукой. Оказалось, что во время падения стол отрубил ей фаланги на двух пальцах. Рассказывая свою историю, девушка признается, что не знает, плакать ей или смеяться.

«Рассуждать можно много на эту тему, но смысла нет. Моя рука выглядит так. Сначала искала выходы (протезы, операция, бинты). Пыталась принять ситуацию, немного приняла, хожу без накладок, немного неудобно, больно, они очень чувствительные. Истерически не симпатично, но выбирать не приходится», — написала Дарья.

Она также уточнила, что рассказывает свою историю не для того, чтобы вызвать у людей жалость. Она хочет, чтобы подписчики поняли, — часто в жизни от человека ничего не зависит. Раньше девушка себя недооценивала, а сейчас осознала, что обладает «золотыми руками». Раньше она могла делать многое, а теперь пострадала мелкая моторика. В своем городе Дарья профессионально занимается изготовлением тортов на праздники.

«Теперь ценю свои золотые руки, умение делать эти торты, умение сажать, копать, убирать, заплетать, красить, крутить шурупы и все остальное. К чему это? Любите себя», — заключила девушка.

В комментариях подписчики пожелали жительнице Шахт скорейшего выздоровления. Многие поблагодарили ее за мотивирующую историю и поделились похожими ситуациями из своей жизни.

