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Netblocks: в Иране зафиксировали почти полное отключение интернета

Почти полное отключение интернета зафиксировано на территории Ирана, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Данные сети показывают, что в Иране почти полностью отключен интернет», — говорится в сообщении службы в соцсети X (бывший Twitter).

В NetBlocks добавили, что почти полное отключение произошло после ряда «предыдущих частичных отключений» Сети.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что небольшое превышение радиоактивного фона зарегистрировано на атомном объекте в Иране.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар по Ирану в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Тегеран начал бить по противнику большим количеством ракет, объявив операцию «Правдивое обещание 3».