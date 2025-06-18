Глава МАГАТЭ Гросси: радиоактивное загрязнение произошло в Иране

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал, что небольшое превышение радиоактивного фона зарегистрировано в защитном периметре на атомном объекте в Натанзе в Иране, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что это тот объект, у которого зафиксировали больше всего урона.

«Непосредственного вреда населению нет», — отметил Гросси в интервью телеканалу Bloomberg TV.

По его словам, при повышении интенсивности боев риски радиоактивного загрязнения также могут вырасти. МАГАТЭ проинформировал все стороны конфликта по этому вопросу, а еще страны Персидского залива и США. Организация сообщила о недопустимости ударов по ядерным объектам, потому что их последствия могут быть необратимыми.

Как рассказал Гросси, у него нет точной информации о степени повреждений ядерных объектов в Иране. Но представители МАГАТЭ находятся в стране, они начнут инспекцию, как только это станет возможным.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. После этого последовал ответный удар. Стороны и сейчас продолжают обмениваться ударами.