Нет света, тепла и воды: пожар на ТЭЦ погрузил часть Владивостока во тьму

Авария из-за пожара произошла на теплоэлектроцентрали «Северная» во Владивостоке, без света остались 50 тыс. жителей района Вторая речка, сообщает Baza .

На ТЭЦ загорелся один из трансформаторов после замыкания, поэтому подстанцию пришлось отключить. Обесточили свыше 300 домов на проспекте 100-летия Владивостока, улицах Русской, Давыдова, Кирова и т. д. В магазинах не работают кассы, а также отключились светофоры на улицах.

Как рассказали горожане, у них нет отопления и горячей воды.

Городская прокуратура начала проверку по факту аварии. Решить проблему обещают в течение 4 часов.

