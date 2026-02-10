Нет света, тепла и воды: пожар на ТЭЦ погрузил часть Владивостока во тьму
50 тыс жителей Владивостока остались без света из-за пожара на ТЭЦ
Авария из-за пожара произошла на теплоэлектроцентрали «Северная» во Владивостоке, без света остались 50 тыс. жителей района Вторая речка, сообщает Baza.
На ТЭЦ загорелся один из трансформаторов после замыкания, поэтому подстанцию пришлось отключить. Обесточили свыше 300 домов на проспекте 100-летия Владивостока, улицах Русской, Давыдова, Кирова и т. д. В магазинах не работают кассы, а также отключились светофоры на улицах.
Как рассказали горожане, у них нет отопления и горячей воды.
Городская прокуратура начала проверку по факту аварии. Решить проблему обещают в течение 4 часов.
