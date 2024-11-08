сегодня в 20:00

Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 4 км МКАД

На внутренней стороне 4 км МКАД, перед съездом № 4, произошла дорожная авария с участием нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших на данный момент неизвестны.

С 19:24 из-за аварии движение осуществлялось только по 2 полосам из 6. С 19:31 можно было ехать по 4 полосам.

К 19:36 движение на участке было восстановлено.

Ранее два автомобиля столкнулись на внешней стороне 66 км МКАД. ДТП произошло рядом со съездом № 67.