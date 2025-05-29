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Несколько машин столкнулись на Новорижском шоссе в столице

В Москве на Новорижском шоссе в левой полосе в сторону центра произошла дорожная авария с участием нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших в ней уточняются.

Движение транспорта в районе ДТП было затруднено. Через некоторое время его восстановили.

Ранее пьяный мужчина за рулем «Лады» слетел в кювет в Подмосковье. В аварии погибли две девочки, также пострадала еще одна девочка и водитель.