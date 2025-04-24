Несколько машин разом вспыхнули на Гримау в Москве
На юго-западе Москвы загорелись несколько припаркованных машин
Фото - © скриншот
Во дворе на юго-западе Москвы одновременно загорелись несколько машин. Огонь охватил минимум четыре автомобиля, сообщает SHOT.
По имеющимся данным, автомобили загорелись на улице Гримау.
Очевидцы успели запечатлеть пожар на видео. На кадрах отчетливо заметно, что пламя охватило минимум четыре машины, стоящих близко друг к другу.
На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о наличии пострадавших и причинах пожара выясняется.
Ранее в Московской области два автомобиля сгорели после столкновения лоб в лоб. В результате ДТП два человека погибли и один пострадал. В обстоятельствах крупной аварии разбираются правоохранители.