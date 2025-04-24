Несколько машин разом вспыхнули на Гримау в Москве

На юго-западе Москвы загорелись несколько припаркованных машин

Во дворе на юго-западе Москвы одновременно загорелись несколько машин. Огонь охватил минимум четыре автомобиля, сообщает SHOT .

По имеющимся данным, автомобили загорелись на улице Гримау.

Очевидцы успели запечатлеть пожар на видео. На кадрах отчетливо заметно, что пламя охватило минимум четыре машины, стоящих близко друг к другу.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о наличии пострадавших и причинах пожара выясняется.

Ранее в Московской области два автомобиля сгорели после столкновения лоб в лоб. В результате ДТП два человека погибли и один пострадал. В обстоятельствах крупной аварии разбираются правоохранители.