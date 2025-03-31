Несколько человек держали в доме в Подмосковье и принуждали к труду

сегодня в 14:38

СК РФ возбудил дело по информации о рабском труде в одном из домов в Подмосковье, сообщает ТАСС .

О данном инциденте стало известно благодаря сюжету правовой передачи на федеральном телеканале. Выяснилось, что в одном из домов Подмосковья могли насильно держать нескольких человек. Их принуждали к труду против воли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования.

Обстоятельства происшествия выясняются. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно о нападениях этнической банды подростков в Москве. Столичные следователи проверят информацию, а затем доложат о расследовании Бастрыкину.