Несколько человек держали в доме в Подмосковье и принуждали к труду
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СК РФ возбудил дело по информации о рабском труде в одном из домов в Подмосковье, сообщает ТАСС.
О данном инциденте стало известно благодаря сюжету правовой передачи на федеральном телеканале. Выяснилось, что в одном из домов Подмосковья могли насильно держать нескольких человек. Их принуждали к труду против воли.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования.
Обстоятельства происшествия выясняются. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее стало известно о нападениях этнической банды подростков в Москве. Столичные следователи проверят информацию, а затем доложат о расследовании Бастрыкину.