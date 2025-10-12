сегодня в 07:59

Несколько автомобилей столкнулись на улице Юных Ленинцев в Москве

Около дома № 46 на улице Юных Ленинцев в столице столкнулись несколько легковых машин, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Обстоятельства данного ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.

Движение транспорта затруднено на третьей и четвертой полосе дороге, а также на третьей полосе встречного движения на 1 км. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее пешеход погиб в ДТП на Россошанской улице в Москве. Мужчину задавил водитель КамАЗа.

