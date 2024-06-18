Несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре
На Московском скоростном диаметре (МСД) — на СВХ, проезд Серебрякова, д. 14А — столкнулись несколько автомобилей, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Движение в направлении проспекта Мира затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
На месте работают оперативные службы города.
Ранее на МСД произошла массовая авария: грузовик MAN протаранил 18 автомобилей. Никто не пострадал.