Несколько автобусов загорелись в подмосковной Кубинке

Несколько автобусов загорелись в Кубинке Одинцовского округа в Московской области. Транспортные средства были припаркованы долгое время, сообщает « МК: срочные новости ».

Автобусы почти не использовали.

На опубликованной записи виден крупный пожар. Рядом со сгоревшими автомобилями находятся целые автобусы, огонь на них еще не перекинулся. От места происшествия поднимается огромный столб дыма.

Ранее пожар произошел на территории школы в Москве. Огонь охватил четыре строительные бытовки у реконструируемого здания.