Неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Ирины Фарион

Ответственность за убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион взяла на себя ультраправая организация NS/WP (National-Socialism/White Power), сообщает «Царьград» .

В Telegram-канале ячейки данного движения разместили видеоролик, в котором, как утверждается, запечатлен момента убийства Фарион. Это отрывок длиной 10 секунд, где можно услышать женские крики, пишет местное издание «Страна».

Журналисты провели сравнение видеоролика с местом гибели экс-парламентария и нашли совпадающие детали.

При этом мотивом убийства украинские неонацисты назвали разжигание Фарион ненависти внутри страны по языковому признаку.

19 июля в Фарион стреляли несколько раз во дворе ее дома во Львове. Экс-депутата госпитализировали, но она умерла в больнице. Подозреваемый в убийстве попал на камеры видеонаблюдения. Его разыскивают.