Неонацист планировал поджечь мечеть в Крыму, он задержан сотрудниками ФСБ

Член террористической неонацистской организации арестован в Крыму. Мужчина устраивал нападения на людей, портил имущество, причастен к экстремизму. По заданию СБУ планировал устроить поджог мечети, рассказали в управлении ФСБ по региону и городу Севастополю, сообщает ТАСС .

Задержанному крымчанину 18 лет. Он совершал нападения на людей, избивал их. Молодой человек уничтожал имущество, совершал поджоги. Еще он наносил экстремистскую символику — свастику.

Силовики изъяли по месту жительства мужчины бутылки с зажигательной смесью, перцовые баллончики, ножи и аэрозольную краску. С помощью нее молодой человек и наносил изображения свастики.

Помимо этого, сотрудники ФСБ изъяли средства связи. Во время осмотра мобильного телефона выяснилось, что крымчанин был администратором Telegram-канала неонацистской и антироссийской направленности.

Силовики выяснили, что молодой человек начал сотрудничать с руководителем террористической организации из Украины. Тот предложил задержанному за 1 тыс. долларов поджечь мечеть.

Ранее 17-летний студент поджег дверь здания ФСБ в центре Москвы.