Нелегальный цех по производству гиалуроновой кислоты работал в Москве

Злоумышленники сбывали поддельную гиалуроновую кислоту через интернет-ресурсы в московские косметические клиники, а также в аналогичные медицинские учреждения в других регионах страны, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет «МВД Медиа» .

«По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности превышал 100 млн рублей в год», — пояснила Волк.

Цех по производству гиалуроновой кислоты обнаружили и закрыли сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ совместно с коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

По месту жительства предполагаемого организатора незаконной деятельности, а также в производственных помещениях уже прошли обыски. Стражи порядка изъяли печати разных организаций, мобильные телефоны, а также компьютеры и кассовую технику. Кроме прочего, изъяли образцы поддельной продукции и деньги в размере 1,5 млн рублей.

Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.