Нелегальных мигрантов нашли в мусорокамере в подмосковных Химках

Семерых нелегальных мигрантов обнаружили в мусорокамере одной из многоэтажек в городском округе Химки. Иностранные граждане оштрафованы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее в одном из Telegram-каналов опубликовали видео, на котором житель многоквартирного дома открывает дверь в мусорокамеру и обнаруживает проживающих там нелегальных мигрантов. На кадрах видно, что иностранные граждане установили в помещении унитаз и стиральную машину, на которой стоит бутылка с алкоголем.

«Указанное видео датируется 23 мая 2025 года. В этот же день, 23 мая, сотрудниками управления МВД России по городскому округу Химки проведена проверка по факту незаконного проживания иностранных граждан в нежилых помещениях домов № 8 и 16 по ул. Совхозная микрорайона Левобережный», — говорится в сообщении администрации.

В пресс-службе добавили, что дома находятся под управлением АО «Высокие стандарты качества-сервис». В результате проведенной проверки 7 иностранных граждан были доставлены в отделение полиции в Левобережном микрорайоне. Нарушителям были выписаны штрафы.