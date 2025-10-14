Некрополист Москвин продолжает лечиться в психбольнице

В Ленинский районный суд Нижнего Новгорода не отправляли документы из психбольницы по некрополисту Анатолию Москвину. Он держал дома мумифицированные тела умерших девочек, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

14 октября появилась информация, что Москвина якобы могут выпустить на свободу из психиатрической больницы №2. Медучреждение, по информации СМИ, готовило документы для передачи в суд. Мужчина лечится там с 2012 года.

Доктора обнаружили у пациента шизофрению параноидальной формы. 59-летний Москвин практически перестал передвигаться и разговаривать, а также потерял зрение.

В пресс-службе судов региона отметили, что суд 7 мая продлил Москвину принудительное лечение в психбольнице на полгода. Иные материалы пока не были отправлены. Мужчина продолжает находиться в медучреждении.

Ученого-некрополиста осудили в 2012 году из-за надругательства над могилами и трупами умерших. На протяжении долгого периода времени мужчина в Нижегородской и Московской областях раскапывал могилы девочек, доставал трупы и делал из них мумии. Затем держал их у себя дома.

Во время обыска в квартире обнаружили около 20 подобных мумий. Согласно экспертизе, Москвин оказался невменяемым. Его отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.

