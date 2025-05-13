Некоторые районы Триполи остались без света

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Некоторые районы ливийского Триполи остались без света на фоне вооружённых столкновений, сообщает RT со ссылкой на Al Wasat.

По словам местных жителей, отключение электроэнергии продолжается уже более часа.

Официальный комментариев от местных властей не поступало.

В разных районах Триполи (Ливия) начались столкновения, были слышны звуки стрельбы.

По данным газеты Al Wasat, в Триполи во время стрельбы погиб глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.