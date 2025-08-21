сегодня в 18:53

Неизвестный с коктейлем Молотова поджег мечеть в Башкортостане

Молодой человек с помощь коктейля Молотова мечеть в Благовещенске в Башкортостане, сообщает Baza .

Как рассказали очевидцы, неизвестный парень бросил бутылку с зажигательной смесью около входа в мечеть, которая стоит на Советской улице, а затем убежал.

Начался пожар. Всего огонь охватил площадь 10 кв. м. В мечети сгорел ковер и личные вещи, которые лежали возле входа.

