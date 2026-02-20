Неизвестный предмет на парашюте приземлился в жилом районе Армавира

Неизвестный предмет, прикрепленный к парашюту, приземлился в жилом районе города Армавир в Краснодарском крае. Предположительно, он может быть взрывоопасным, сообщает SHOT .

Предмет с парашютом обнаружили рядом с Армавирским аграрно-технологическим техникумом. На опубликованном в Сети фото видно, что рядом стоят машины и находятся жилые дома.

Что именно прикреплено к парашюту, пока неизвестно. На месте уже работают саперы и экстренные службы.

