Неизвестный открыл стрельбу на территории Брауновского университета в США

На территории кампуса Брауновского университета в американском штате Род-Айленд произошла стрельба, сообщает РИА Новости .

Подозреваемый задержан. Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что 13 декабря проходил второй день экзаменов по итогам осеннего семестра.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на Мичуринском проспекте в Москве. В Сети распространилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен мужчина.

