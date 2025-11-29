Неизвестный открыл огонь в центре Москвы

сегодня в 16:40

В Хохловском переулке в столице неизвестный открыл огонь во время конфликта, сообщает радио «Говорит Москва».

В городском главке МВД рассказали, что два человека госпитализированы в результате инцидента, который произошел ночью.

В ходе конфликта между тремя гражданами один из участников применил светошумовое оружие, затем неизвестный скрылся.

Ранее в одной из школ Владивостока восьмиклассник на уроке немецкого языка стал стрелять из газового пистолета.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.