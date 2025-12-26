сегодня в 11:24

Неизвестный оставил в туалете ресторана в центре Петербурга пистолет

В туалете ресторана «ПхалиХинкали» в центре Санкт-Петербурга забыли травматический пистолет. Полиция ищет владельца, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Сотрудники ресторана обнаружили травматический Grand Power T11 с обоймой патронов накануне вечером. За потерянным пистолетом так никто и не пришел.

Администрация вызвала полицию. Неожиданная находка в уборной крайне заинтересовала правоохранителей.

Полицейские изъяли оружие. Теперь они ищут его владельца.

Между тем ФСБ пресекла деятельность 169 подпольных оружейников в 53 регионах РФ за октябрь–ноябрь этого года. В результате из незаконного оборота изъято 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

