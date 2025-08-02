Неизвестный на электросамокате сбил ребенка в подмосковной Балашихе

Неизвестный на электросамокате сбил ребенка в городском округе Балашиха. В настоящее время полицейские разыскивают правонарушителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В субботу в отдел полиции поступило сообщение, что в одну из городских больниц был доставлен ребенок 2016 года рождения. Предварительно, на проспекте Героев в микрорайоне Железнодорожный несовершеннолетнего сбил неизвестный на электросамокате, после чего скрылся с места происшествия.

В данный момент правоохранители устанавливают личность правонарушителя для его задержания. Действиям неизвестного будет дана правовая оценка.

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