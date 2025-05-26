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Неизвестные заложили 6 взрывных устройств на ж/д путях в Белгородской области

Шесть взрывных устройств заложили на железнодорожных путях в Белгородской области, где подорвался грузовой поезд. СВУ были прикреплены на расстоянии 1,5 м друг от друга, сообщает SHOT .

В составе, который перевозил руду, повреждены последний вагон и межвагонные соединители тормозной системы. Детонация произошла после того, как поезд наехал на СВУ.

Пострадавших в инциденте нет, движение восстановлено. Проходит проверка по статье «Террористический акт».

О происшествии в Новооскольском районе 25 мая сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате произошедшего контактная сеть железнодорожного пути получила повреждения.