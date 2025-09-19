Неизвестные взломали сайт петербургского аэропорта Пулково
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
В пятницу утром неизвестные взломали сайт петербургского аэропорта Пулково. В настоящее время его работа ограничена, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Уважаемые пассажиры! Мы приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время специалисты работают над скорейшим восстановлением работы сайта аэропорта.
