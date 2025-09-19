сегодня в 11:26

В пятницу утром неизвестные взломали сайт петербургского аэропорта Пулково. В настоящее время его работа ограничена, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Уважаемые пассажиры! Мы приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время специалисты работают над скорейшим восстановлением работы сайта аэропорта.

Ранее стало известно, что первый с начала СВО рейс компании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Краснодар. Аэропорт был закрыт с конца февраля 2022 года из соображений безопасности.