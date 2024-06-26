Неизвестные расстреляли мужчин в центре Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга обедали на веранде одного из ресторанов в тот момент, когда рядом с ними завязалась драка с перестрелкой. Потасовка попала на видео, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам очевидцев, инцидент произошел в районе ЖК «Тихвин». Они утверждают, что неизвестные выстрелили из травматического пистолета одному мужчине в ногу, а другому — в грудь.

На место происшествия вызвали полицию, однако участники драки со стрельбой успели скрыться.

В настоящее время пока неизвестно, что стало причиной конфликта между группой людей в центре Екатеринбурга. Также не сообщается, обращался ли кто-то из пострадавших за помощью в больницу или нет.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные вооруженные люди в масках оцепили территорию местного рынка. Официальной информации о каких-либо оперативных операциях на объекте не поступало.