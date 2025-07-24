Неизвестные повредили лицо у памятника Сталину в Южной Осетии

Глава комитета информации и печати республики Мария Котаева рассказала, что акт вандализма, предварительно, произошел в ночь на 24 июля. Утром жители обнаружили, что памятник Иосифу Сталину был поврежден.

Бюст стоит там, где и был установлен. Однако у лица Сталина частично отломлен нос. Сейчас местные власти выясняют, что произошло, при каких именно обстоятельствах памятник был поврежден.

Котаева отметила, что в городе есть еще один памятник Сталину. Он стоит во дворе прокуратуры «целым и невредимым».

До этого некоторые Telegram-каналы написали, что 22 июля три человека в капюшонах разбили молотком памятник Сталину, стоящий около хлебозавода на улице Харебова в Цхинвале. У бюста отломили нос и глаза.

Памятники был установлен около хлебокомбината 21 июня. Монумент ранее предложил создать глава предприятия.

Между тем Москва и Цхинвал укрепили сотрудничество. Благодаря этому рост ВВП республики составил 32,5%.