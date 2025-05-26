Москва и Цхинвал укрепляют сотрудничество: рост ВВП республики составил 32,5%

сегодня в 22:15

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о скором завершении действующей государственной программы развития экономики. На Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах он представил основные приоритеты новой стратегии, включая модернизацию промышленности, совершенствование госуправления и повышение уровня жизни, сообщает «Интерфакс» .

Гаглоев выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений с Россией, назвав их «устойчивыми и перспективными». Среди ключевых направлений сотрудничества — промышленность, сельское хозяйство, туризм, цифровая инфраструктура и поддержка малого бизнеса.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак подтвердил успешное выполнение текущей программы: ВВП республики вырос на 32,5%, зарплаты достигли уровня СКФО, а инвестиции увеличились на 28,5%.

«Все задачи выполнены, включая интеграцию таможенных систем», — подчеркнул он.

Стороны договорились до конца года разработать новую программу развития до 2030 года с акцентом на экономический рост, создание рабочих мест и привлечение инвестиций. Также обсуждались вопросы торговли, энергетики и социальной поддержки.

«Южная Осетия — наш стратегический партнёр», — резюмировал Новак.