Неизвестные похитили женщину в Уфе, затащив ее за волосы в Land Cruiser

В Уфе двое мужчин похитили женщину. Сначала жертву избили, а затем за волосы затащили в джип Land Cruiser и увезли в неизвестном направлении, сообщает РЕН ТВ .

Неизвестные напали на женщину в подъезде 4 дома 17/1 по улице Российской в Уфе. Они вытащили жертву из лифта. Возле подъезда молодая женщина кричала и просила отпустить ее, но получила удар лбом по лицу.

После этого двое мужчин затащили ее в автомобиль. При этом женщина была в одном халате, на улице лежал снег. За дело уже взялась полиция.

Правоохранители приехали на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства преступления. Они изучают записи с камер видеонаблюдения. Удалось хорошо запечатлеть лица похитителей.

Ранее в Челябинской области задержали главу Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района, депутата из этого района и его сына, которых подозревают в убийстве. По версии правоохранителей, троица похитила и с особой жестокостью убила местную жительницу.