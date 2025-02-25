Чиновника, депутата и его сына задержали за зверское убийство женщины на Урале

В Челябинской области задержали главу Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района, депутата из этого района и его сына, которых подозревают в убийстве. По версии правоохранителей, троица похитила и с особой жестокостью убила местную жительницу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Следствие считает, что вечером 23 февраля подозреваемые распили алкоголь и похитили жительницу поселка Рымникский, с которой ранее поссорились. После похищения они убили 46-летнюю гражданку.

Преступления раскрыли «в кратчайшие сроки» благодаря профессионализму местных силовых структур, заявили в Следкоме. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения. Следователь уже попросил суд заключить фигурантов под стражу.

Главе сельского поселения, депутату и его сыну вменяют совершение преступлений по подпунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), подпунктам «в», «д», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору).